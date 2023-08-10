Кондиционер может привести к конъюнктивиту: клещи попадают в глаза

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 13 0

Врач-терапевт Лебедева: кондиционер может привести к конъюнктивиту

Кондиционер может привести к конъюнктивиту: клещи попадают в глаза

Фото: www.globallookpress.com / R. Tscherwitschke / CHROMORANGE

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Тема:
Погода

Охлаждающее устройство все-таки спасает или вредит?

В такую жару не обойтись без кондиционера. Но, оказывается, даже в этой «чудо-машине» кроется множество опасных тайн. О том, что сидя под холодным потоком воздуха можно заработать ОРВИ, знают многие. Но это не единственная болезнь, которая появляется в результате использования кондиционера. Врач-терапевт Галина Лебедева рассказала изданию aif.ru о том, что из-за работы этого устройства человек может подхватить конъюнктивит.

Доктор сообщила, что кондиционер нужно чистить раз в три месяца. Иначе в нем будут накапливаться болезнетворные организмы. Среди них плесневые грибки, пылевые клещи и аллергены. Из-за воздушного потока все перечисленные ребята с радостью залетят вам в глаза и вызовут воспаление.

«Кондиционеры не только охлаждают, но и сушат воздух, а вместе с ним — слизистую оболочку, что приводит к ее раздражению и повышает риск воспаления», — отметила врач.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие опасные болезни можно подхватить в собственном огороде.

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