Положила на алтарь все: чем пожертвовала Ирина Мирошниченко ради карьеры актрисы
Елена Проклова: Ирина Мирошниченко пожертвовала всем ради карьеры актрисы
Фото: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova
Артистка Елена Проклова поделилась воспоминаниями о покойной коллеге.
Ирина Мирошниченко была готова пожертвовать всем ради работы. Таким мнением о покойной актрисе поделилась ее коллега Елена Проклова в эфире программы на одном из федеральных каналов. Она добавила, что в этом заключается не только величие артистки, но и ее личная трагедия.
«На алтарь этой профессии ты положила абсолютно все. В этом есть и твое величие, и в какой-то степени, наверное, твоя трагедия и боль. Но ты актриса до мозга костей», — заявила Проклова.
Также актриса вспомнила спектакль «Соло для часов с боем», в котором играла Мирошниченко. По мнению Прокловой, эта роль стала одной из лучших в карьере актрисы.
Мирошниченко умела влюблять в себя публику. От ее игры были в восторге не только мужчины, но и женщины. Даже знаменитый певец Лев Лещенко был почитателем таланта артистки. Исполнитель, ставший гостем этой программы, признавался, что влюбился в актрису после просмотра фильма «Я шагаю по Москве».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ирина Мирошниченко умерла 3 августа. Знаменитой артистке был 81 год. Церемония прощания со звездой состоится 7 августа. Похоронят ее на Троекуровском кладбище в Москве.
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