Балицкий: ВСУ не дошли даже до первой линии обороны в Запорожской области

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках так называемого контрнаступления не дошли даже до первой линии обороны российской армии в Запорожской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

«Могу сказать, что (в Запорожской области. — Прим. ред.) глубокоэшелонированная линия (обороны. — Прим. ред.). Они не дошли даже до первой линии», — уточнил Балицкий в эфире телеканала.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики отступили из населенного пункта Урожайное после неудачной попытки там закрепиться.