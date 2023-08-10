Балицкий: ВСУ не дошли даже до первой линии обороны в Запорожской области

Прежде стало известно, что после неудач неонацисты покинули населенный пункт Урожайное.
Фото: www.globallookpress.com / Sergii Kharchenko
Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках так называемого контрнаступления не дошли даже до первой линии обороны российской армии в Запорожской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
«Могу сказать, что (в Запорожской области. — Прим. ред.) глубокоэшелонированная линия (обороны. — Прим. ред.). Они не дошли даже до первой линии», — уточнил Балицкий в эфире телеканала.
Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики отступили из населенного пункта Урожайное после неудачной попытки там закрепиться.
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