Всегда есть чем удивить: в Волгограде прошло байк-шоу «Ночных волков»

Праздник мотоциклистов состоялся в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.

В Волгограде состоялось байк-шоу с участием «Ночных волков», считающих себя преемниками восьмого отдельного мотоциклетного полка, который во времена Великой Отечественной войны наводил страх на немецких захватчиков.

Посмотреть выступление собрались гости со всего мира. Участник мотоклуба Анатолий «Кот» Вичканов сравнивает событие с Новым годом или днем рождения, только в байк-мире.

Привлекает шоу не только мотоциклистов, но и представителей других профессий, которым приходится носить шлем.

«Да, на двухколесном тысяча километров нужна определенная смелость. Это по любому», — делится летчик-космонавт, герой России Иван Вагнер.

Мотоциклисты стекаются на шоу даже с передовой. Боец с позывным «Варяг» рассказал, что принимает участие в байк-шоу в Сталинграде уже во второй раз. Первый раз он стал его участником десять лет назад, а в этом году ему снова посчастливилось оказаться здесь.

Шоу состоялось сразу на нескольких точках — и в этом его уникальность. Первая локация — знаменитый Сталинградский тракторный завод, который в годы ВОВ изготавливал танки Т-34. Рабочим с завода даже пришлось самим сесть в боевую машину, чтобы дать отпор наступающему противнику.

«У колонны не видно ни начала, ни конца, ее хвост — где-то там далеко за горизонтом», — рассказал корреспондент «Известий» Максим Прихода.

В перфомансе задействованы не только мотоциклы, но и советская военная техника. В кульминации праздника уже по традиции была сожжена мельница Гергардта, а в небо взмыли «ангелы победы» с акробатическим шоу.

«Ночные волки» глубоко в сердцах хранят память о Сталинградской битве и с полной уверенностью верят в новые победы.

«Сталинград — это Россия, Россия — это Донбасс, а я — сталинградский человек, брат. У нас ничего не потеряно, у нас еще все впереди», — отметил лидер мотоклуба Александр «Хирург» Залдастанов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Хирург из «Ночных волков» простился с погибшим под огнем ВСУ Алексеем Катериничевым.