Концерн «Калашников» протестировал в зоне СВО новую систему разведки

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 12 0

Комплекс разведки не подвержен влиянию средств радиоэлектронной борьбы. В чем еще его преимущества?

Концерн «Калашников» протестировал в зоне СВО новую систему разведки

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) концерном «Калашников» была испытана новая система разведки под названием «Квазимачта». Об этом сообщил президент компании Алан Лушников, передает РИА Новости.

«Вы видели на нашем открытом показе большой хороший комплекс — это „Квазимачта“. Коптер, который используется в разведке. Он себя очень хорошо показал в практической апробации — в специальной военной операции», — подчеркнул Лушников.

Система представляет собой крупный коптер, который может подниматься на большую высоту. В компании отметили, что комплекс разведки не подвержен влиянию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), так как связь с ним поддерживается с помощью проводов. На высоте до 100 метров «Квазимачта» может находиться более 24-х часов.

Кроме того, среди особенностей дрона выделяют возможность поднимать в воздух аппаратуру весом до двух килограммов, а также вести наблюдения в оптическом и ИК-диапазоне. «Калашников» намерен предложить новый комплекс госзаказчику.

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