Концерн «Калашников» протестировал в зоне СВО новую систему разведки

Комплекс разведки не подвержен влиянию средств радиоэлектронной борьбы. В чем еще его преимущества?
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
В зоне проведения специальной военной операции (СВО) концерном «Калашников» была испытана новая система разведки под названием «Квазимачта». Об этом сообщил президент компании Алан Лушников, передает РИА Новости.
«Вы видели на нашем открытом показе большой хороший комплекс — это „Квазимачта“. Коптер, который используется в разведке. Он себя очень хорошо показал в практической апробации — в специальной военной операции», — подчеркнул Лушников.
Система представляет собой крупный коптер, который может подниматься на большую высоту. В компании отметили, что комплекс разведки не подвержен влиянию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), так как связь с ним поддерживается с помощью проводов. На высоте до 100 метров «Квазимачта» может находиться более 24-х часов.
Кроме того, среди особенностей дрона выделяют возможность поднимать в воздух аппаратуру весом до двух килограммов, а также вести наблюдения в оптическом и ИК-диапазоне. «Калашников» намерен предложить новый комплекс госзаказчику.
На Украине НАТО обвинили в неудачном контрнаступлении ВСУ: «Оказались бесполезны»
Ранее 5-tv.ru сообщал, что бойцы ВС РФ выследили и уничтожили украинский расчет БПЛА. Националисты обустроили позицию в одном из разбитых и брошенных домов.
- 14 авг
- «Эффективно себя показали»: Путин поручил нарастить производство дронов «Куб» и «Ланцет»
- 13 авг
- В США сообщили о начале обсуждения на Западе подготовки ВСУ к наступлению в 2024 году
- 13 авг
- ВС РФ пресекли попытку ВСУ навести понтонную переправу в районе Урожайного
- 13 авг
- Трое мирных жителей пострадали при обстреле ВСУ в Курской области
- 13 авг
- Российские десантники уничтожили танк ВСУ с помощью БПЛА «Ланцет» — эксклюзивные кадры
- 13 авг
- Киевский режим эвакуирует жителей Купянского района Харьковской области
- 13 авг
- Пресечена попытка ВСУ атаковать объекты в Курской области с помощью БПЛА
- 13 авг
- На Украине НАТО обвинили в неудачном контрнаступлении ВСУ: «Оказались бесполезны»
- 13 авг
- Всегда есть чем удивить: в Волгограде прошло байк-шоу «Ночных волков»
- 13 авг
- Третий обвиняемый в избиении участника СВО в Забайкалье сдался полиции
Читайте также
94%
0.93 107.97
0.81
Нашли ошибку?