Самый разрушительный: какой ущерб нанес Приморью мощный тайфун

Десятки населенных пунктов отрезаны от транспортного сообщения.

В Приморье оценивают ущерб, нанесенный региону мощным тайфуном. Его последствия называют самыми разрушительными за последние годы.

Подтоплены тысячи частных и многоквартирных домов. Десятки населенных пунктов отрезаны от транспортного сообщения.

Людям пришлось экстренно покидать свои дома, спасаясь самим и спасая самое дорогое. Корреспондент «Известий» Евгений Подтергера — о том, как развивались события.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Приморье по решению главы МЧС России Александра Куренкова была направлена оперативная группа для координации работы по ликвидации последствий тайфуна «Ханун». Ее возглавил генерал-лейтенант Анатолий Елизаров.