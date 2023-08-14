Десятилетняя девочка пострадала в Белгороде при атаке беспилотника ВСУ

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 17 0

Ребенку предстоит перенести операцию.

Десятилетняя девочка пострадала в Белгороде при атаке беспилотника ВСУ

Фото: © РИА Новости / Сергей Аверин

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России Спецоперация

В результате атаки украинского беспилотника на Белгород пострадал ребенок. О госпитализации десятилетней девочки рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Девочке в ближайшее время придется перенести операцию. Врачи продолжают наблюдать за ней, сейчас состояние пострадавшей оценивается как удовлетворительное.

«Во время происшествия девочка гуляла возле дома. Доставлена родителями в приемное отделение детской областной больницы», — уточнил чиновник.

Накануне вечером, 13 августа, украинский беспилотный летательный аппарат врезался в многоэтажное здание в Белгороде. В результате столкновения произошел взрыв, который привел к обрушению плиток вентилируемого фасада. Он был разрушен на уровне с седьмого по 13-й этаж. Урон был нанесен пяти квартирам и 16 автомобилям, стоящим под домом. Специалисты на месте установили, что несущие конструкции дома повреждены не были.

Киевский режим не оставляет попыток террористических атак на российские территории. Только за минувшие сутки ВСУ предприняли четыре попытки атаковать Белгород. Другие регионы страны также подвергаются налетам.

Ранее 5-tv.ru писал, что над Белгородской областью уничтожен еще один вражеский БПЛА.

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