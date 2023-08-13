Над Белгородской областью уничтожен еще один вражеский БПЛА
Пострадавших и разрушений нет.
Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов
В Белгородской области средствами противовоздушной обороны (ПВО) был уничтожен в районе десяти вечера еще один вражеский беспилотник. По сообщению Минобороны РФ, была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории нашей страны.
Пострадавших и разрушений нет.
Как сообщал 5-tv.ru, это четвертая по счету за сутки попытка Киева совершить атаку. Первый беспилотник был сбит над Белгородской областью рано утром в воскресенье, в районе четырех утра. Следующие попытки киевского режима были пресечены в районе 11 часов утра и днем. Пострадавших и разрушений также не было.
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