Пожар вспыхнул после взрыва в автосервисе в Махачкале: что известно к этому часу

По данным МВД, две цистерны из восьми взорвались в автомастерской. Есть большой риск повторных возгораний.

Спасатели МЧС ликвидируют мощный пожар в Махачкале, вспыхнувший после взрыва в автосервисе. По последним данным, огонь перекинулся на рядом стоящую АЗС. Площадь возгорания составляет 500 квадратных метров. На месте ЧП находится корреспондент «Известий» Муслим Бекмурзаев.

«В эти минуты пожарные расчеты делают все возможное, чтобы потушить пожар. Даже на значительном расстоянии, где мы сейчас находимся, чувствуется сильный жар. Трудно дышать от плотного дыма», — рассказывает журналист.

По данным МВД по Республике Дагестан, в автосервисе взорвались две цистерны.

«Есть большой риск повторных возгораний. По имеющейся информация, из восьми цистерн взорвались лишь две», — сообщили в ведомстве.

В администрации города сообщили, что в микрорайоне, где произошло ЧП, временно прекращено газоснабжение потребителей из соображений безопасности.

Согласно последним данным, количество погибших в результате взрыва выросло до пяти человек. Прежде сообщалось о троих погибших. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пожар на Талинском нефтяном месторождении охватил 100 квадратных метров.