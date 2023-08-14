Пожар вспыхнул после взрыва в автосервисе в Махачкале: что известно к этому часу

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 1 901 0

Количество погибших при взрыве в Махачкале увеличилось до пяти человек

Фото, видео: www.globallookpress.com / Danita Delimont; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Пожар в Дагестане

По данным МВД, две цистерны из восьми взорвались в автомастерской. Есть большой риск повторных возгораний.

Спасатели МЧС ликвидируют мощный пожар в Махачкале, вспыхнувший после взрыва в автосервисе. По последним данным, огонь перекинулся на рядом стоящую АЗС. Площадь возгорания составляет 500 квадратных метров. На месте ЧП находится корреспондент «Известий» Муслим Бекмурзаев.

«В эти минуты пожарные расчеты делают все возможное, чтобы потушить пожар. Даже на значительном расстоянии, где мы сейчас находимся, чувствуется сильный жар. Трудно дышать от плотного дыма», — рассказывает журналист.

По данным МВД по Республике Дагестан, в автосервисе взорвались две цистерны.

«Есть большой риск повторных возгораний. По имеющейся информация, из восьми цистерн взорвались лишь две», — сообщили в ведомстве.

В администрации города сообщили, что в микрорайоне, где произошло ЧП, временно прекращено газоснабжение потребителей из соображений безопасности.

Согласно последним данным, количество погибших в результате взрыва выросло до пяти человек. Прежде сообщалось о троих погибших. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пожар на Талинском нефтяном месторождении охватил 100 квадратных метров.

Тема:
Пожар в Дагестане
15 авг
Число погибших при взрыве в Махачкале выросло до 12, среди них двое детей
22 июн
Предполагаемый виновник ДТП в Дагестане попросил прощения у семей погибших
27 янв
Мужчина спас ребенка из полыхающего дома в Махачкале
22 нояб
Один человек погиб при взрыве газа в жилом доме в Махачкале
8 апр
Названа предварительная причина возгорания танка в воинской части в Дагестане
8 апр
Видео с места ЧП в воинской части в Дагестане, где загорелся танк
8 апр
Жители Дагестана говорят о взрыве танка на территории части — видео
8 апр
Жители Дагестана сняли на видео взрывы в районе склада в Буйнакске
23 окт
В Махачкале произошел крупный пожар на мебельном производстве
7 июл
Авиацию привлекли на борьбу с пожарами в шести районах Дагестана
+17° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
101.04
2.83 110.68
2.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:24
Число погибших при взрыве в Махачкале выросло до 12, среди них двое детей
0:05
Пяточная страсть: фут-фетишизм — болезнь или безобидная причуда
23:56
Летчик погиб в результате крушения самолета Л-39 в Краснодарском крае
23:40
Роспотребнадзор заявил о минимальном риске завоза чумы в Россию из Китая
23:27
Пожар вспыхнул после взрыва в автосервисе в Махачкале: что известно к этому часу
23:11
Посольство РФ направило ноту в МИД Польши из-за задержания двух россиян

Сейчас читают

Взрыв произошел в автосервисе в Махачкале, вспыхнул сильный пожар
Взрыв на Талинском нефтяном месторождении в Нягани: последние подробности
Страшная болезнь изменила звезду «Афони» Евгению Симонову до неузнаваемости
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку