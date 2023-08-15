Число погибших при взрыве в Махачкале выросло до 12, среди них двое детей
На месте ЧП работают экстренные службы.
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Число погибших в результате взрыва в автосервисе в Махачкале с последующим возгоранием выросло до 12. Из них двое детей. Об этом стало известно 5-tv.ru.
Помимо погибших, еще 49 человек пострадали, из них семь несовершеннолетних.
Как сообщили в Минздраве по Республике Дагестан, на месте ЧП находится глава регионального ведомства Татьяна Беляева. Кроме того, в Дагестан летит первый замминистра здравоохранения РФ для организации оказания медпомощи пострадавшим.
Согласно последним данным, огонь с автосервиса перекинулся на рядом стоящую АЗС. Площадь возгорания составляет 500 квадратных метров. На месте ЧП работают экстренные службы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что пожар на Талинском нефтяном месторождении охватил 100 квадратных метров.
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