Число погибших при взрыве в Махачкале выросло до 12, среди них двое детей

Число погибших в результате взрыва в автосервисе в Махачкале с последующим возгоранием выросло до 12. Из них двое детей. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Помимо погибших, еще 49 человек пострадали, из них семь несовершеннолетних.

Как сообщили в Минздраве по Республике Дагестан, на месте ЧП находится глава регионального ведомства Татьяна Беляева. Кроме того, в Дагестан летит первый замминистра здравоохранения РФ для организации оказания медпомощи пострадавшим.

Согласно последним данным, огонь с автосервиса перекинулся на рядом стоящую АЗС. Площадь возгорания составляет 500 квадратных метров. На месте ЧП работают экстренные службы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пожар на Талинском нефтяном месторождении охватил 100 квадратных метров.