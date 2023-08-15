Число погибших при взрыве в Махачкале выросло до 12, среди них двое детей

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 13 0

На месте ЧП работают экстренные службы.

Число погибших при взрыве в Махачкале выросло до 12, среди них двое детей

Фото: Егор Алеев / ТАСС

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Пожар в Дагестане

Число погибших в результате взрыва в автосервисе в Махачкале с последующим возгоранием выросло до 12. Из них двое детей. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Помимо погибших, еще 49 человек пострадали, из них семь несовершеннолетних.

Как сообщили в Минздраве по Республике Дагестан, на месте ЧП находится глава регионального ведомства Татьяна Беляева. Кроме того, в Дагестан летит первый замминистра здравоохранения РФ для организации оказания медпомощи пострадавшим.

Согласно последним данным, огонь с автосервиса перекинулся на рядом стоящую АЗС. Площадь возгорания составляет 500 квадратных метров. На месте ЧП работают экстренные службы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пожар на Талинском нефтяном месторождении охватил 100 квадратных метров.

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