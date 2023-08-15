Дальше — арест? У Трампа осталось десять дней, чтобы добровольно явиться в суд

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Рита Миронова
Рита Миронова 36 0

Прокурор Уиллис: Трамп должен предстать перед судом до 25 августа

Дальше — арест? У Трампа осталось десять дней, чтобы добровольно явиться в суд

Фото: www.globallookpress.com / Kyle Mazza

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Тема:
Выборы президента США 2024

Бывшему президенту США на данный момент уже официально предъявлены 78 обвинений по нескольким делам.

Экс-президент США Дональд Трамп должен не позднее 25 августа явиться в суд по делу о вмешательстве в результате выборов 2020 года. Об этом на пресс-конференции заявила прокурор округа Фултон (штат Джорджия) Фэни Уиллис.

До этой даты перед судом должны предстать также остальные обвиняемые в предполагаемом вмешательстве в голосование. После предъявления обвинений прокуратуре выдали ордер на арест всех причастных, включая Трампа.

«Я даю подсудимым возможность добровольно предстать перед судом не позднее полудня пятницы, 25 августа 2023 года», — подчеркнула Уиллис.

Она также намерена добиться рассмотрения дела по существу в течение полугода. Сам Трамп свою вину не признал и, более того, попросил суд отложить судебные разбирательства до завершения президентских выборов 2024 года.

Свое решение Трамп объяснил тем, что с нынешним судьей у него нет никаких шансов «получить честный судебный процесс» в «смехотворном деле о свободе речи и честных выборах».

В начале августа бывший президент был задержан в здании суда округа Колумбия для предъявления обвинений, что привело к нападению его сторонников на Капитолий. Несмотря на проблемы с законом, Трамп баллотируется.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сможет ли Дональд Трамп избежать тюремного заключения

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