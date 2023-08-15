В Дагестане объявили траур по жертвам взрыва на АЗС

Вторник, 15 августа, в Дагестане объявлен днем траура по жертвам взрыва на местной АЗС. Такое заявление сделал глава Республики Сергей Меликов.

В администрации главы региона сообщили, что в этот день на всей территории будут приспущены государственные флаги, а культурным организациям и телеканалам рекомендуют отказаться от развлекательных передач.

По официальным данным, всего в результате трагедии погибли 27 человек. Еще 75 получили травмы и ранения различной степени тяжести.

Власти Дагестана объявили, что семьям погибших при взрыве будет выплачена компенсация — по миллиону рублей.

«Получившим тяжкий вред здоровью выделят 400 тысяч рублей, легкий вред здоровью — 200 тысяч рублей», — добавил Сергей Меликов на заседании оперштаба по ликвидации последствий взрыва.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что трагедия в Махачкале произошла вечером 14 августа. Самолет МЧС России вылетел в Махачкалу для эвакуации пострадавших при пожаре.