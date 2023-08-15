Огонь выше соседних зданий: на месте взрыва на АЗС в Махачкале появилась воронка
На месте взрыва на АЗС в Махачкале появилась воронка
Фото, видео: 5-tv.ru
Корреспондент «Известий» первым побывал на месте трагедии, унесшей 26 жизней.
Огненная стена поднялась на огромную высоту в первые минуты пожара после взрыва на АЗС в Махачкале. Об этом рассказал (и показал кадры с последствиями трагедии) корреспондент «Известий» Муслим Бекмурзаев. По его словам, в первые минуты пожара пламя было выше соседних зданий, а на месте взрыва появился гигантский провал.
«На месте эпицентра взрыва резервуаров с топливом образовалась внушительная воронка. От самой заправки остался только обугленный скелет. О силе взрыва можно судить по искореженному металлу вокруг и остаткам сгоревших машин», — отметил Бекмурзаев.
Трагедия произошла поздним вечером 14 августа. Погибли 26 человек, в их числе дети, пострадали 75, некоторые находятся в больницах города в тяжелом состоянии. Врачи проводят экстренные обследования, хирурги в операционных спасают жизни. Возбуждено уголовное дело.
По версии следствия, в пожар начался в здании автосервиса, потом там прогремел взрыв. В МЧС также сообщили, что огонь после перекинулся на расположенную рядом автозаправку. Там произошел еще один взрыв. На месте продолжают работать представители экстренных служб.
Ранее 5-tv.ru публиковал полную хронологию трагедии в Махачкале.
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