Дороги в обломках: мощный тайфун обрушился на Японию
Тайфун «Лан» обрушился на Японию
Фото, видео: www.globallookpress.com / Yoshio Tsunoda; 5-tv.ru
Из-за стихии уже пострадали более 20 человек.
Мощный тайфун вновь обрушился на Японию. Штормовое предупреждение действует сразу в нескольких префектурах.
Порывы ветра — до 35 метров в секунду. В некоторых зданиях выбиты стекла, линии электропередачи повреждены, а дороги усеяны обломками.
Ожидается, что обильные осадки приведут к наводнениям и оползням. Из-за воздействия стихии уже пострадали более 20 человек.
Несколько сотен тысяч жителей получили предупреждение об эвакуации, работа общественного транспорта парализована. Почти тысячу авиарейсов отменили.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Приморье пытаются оценить ущерб от сильнейшего тайфуна. В зоне бедствия оказались тысячи частных и многоквартирных домов.
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