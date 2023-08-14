Вода уходит: в Приморье пытаются оценить ущерб от сильнейшего тайфуна

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В Приморье начали оценивать ущерб от последствий тайфуна

Фото, видео: Юрий Смитюк / ТАСС; 5-tv.ru

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Погода

Десятки населенных пунктов все еще недоступны — ни вплавь, ни пешком.

В Приморье пытаются оценить ущерб от самого сильного и разрушительного за последние десять лет наводнения. В зоне бедствия оказались тысячи частных и многоквартирных домов.

Вода медленно уходит, но с учетом масштаба этого почти незаметно. Десятки населенных пунктов все еще недоступны — ни вплавь, ни пешком. С места событий — репортаж корреспондента «Известий» Евгения Подтергеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Приморье по решению главы МЧС России Александра Куренкова была направлена оперативная группа для координации работы по ликвидации последствий тайфуна «Ханун». Ее возглавил генерал-лейтенант Анатолий Елизаров.

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