У наместника Киево-Печерской лавры Павла выявили серьезные проблемы с сердцем. Об этом сообщил адвокат УПЦ Никита Чекман, опубликовав пост в Telegram-канале.

Накануне митрополита экстренно госпитализировали и прооперировали. Другие детали его состояния пока не известны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что наместника Киево-Печерской лавры освободили из-под стражи под залог. За него пришлось заплатить более 900 тысяч долларов.