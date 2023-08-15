Накануне митрополита экстренно госпитализировали и прооперировали.
Фото: www.globallookpress.com / Str
У наместника Киево-Печерской лавры Павла выявили серьезные проблемы с сердцем. Об этом сообщил адвокат УПЦ Никита Чекман, опубликовав пост в Telegram-канале.
Накануне митрополита экстренно госпитализировали и прооперировали. Другие детали его состояния пока не известны.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что наместника Киево-Печерской лавры освободили из-под стражи под залог. За него пришлось заплатить более 900 тысяч долларов.
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