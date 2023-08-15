У наместника Киево-Печерской лавры Павла выявили серьезные проблемы с сердцем

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 14 0

Накануне митрополита экстренно госпитализировали и прооперировали.

У наместника Киево-Печерской лавры Павла выявили серьезные проблемы с сердцем

Фото: www.globallookpress.com / Str

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Тема:
Ситуация вокруг УПЦ

У наместника Киево-Печерской лавры Павла выявили серьезные проблемы с сердцем. Об этом сообщил адвокат УПЦ Никита Чекман, опубликовав пост в Telegram-канале.

Накануне митрополита экстренно госпитализировали и прооперировали. Другие детали его состояния пока не известны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что наместника Киево-Печерской лавры освободили из-под стражи под залог. За него пришлось заплатить более 900 тысяч долларов.

Тема:
Ситуация вокруг УПЦ
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