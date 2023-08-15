Делясь тем самым опытом, о котором говорили на конференции по безопасности, участникам иностранных делегаций показали западную трофейную технику и оружие, захваченные в зоне СВО. Масштабную экспозицию представили на форуме «Армия — 2023» в парке «Патриот».

Среди образцов — американские, британские, австралийские и шведские бронемашины, французский колесный танк, а также множество модификаций беспилотников. В описании к экспонатам — истории: где и как получена техника.

Ранее 5-tv.ru писал, что передовые российские военные разработки и технику, которая уже громит противника в зоне спецоперации, представили на форуме «Армия-2023». Смотр открылся в подмосковном парке «Патриот».

Это не просто выставка самого современного оружия, но и демонстрация сотрудничества России с другими странами. Отдельные стенды — у Ирана и Китая, а также Индии.