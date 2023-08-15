Трофейную технику из зоны СВО показали на форуме «Армия — 2023»
В описании к экспонатам — истории: где и как получены образцы.
Фото, видео: © РИА Новости / Артур Шайхутдинов; 5-tv.ru
Делясь тем самым опытом, о котором говорили на конференции по безопасности, участникам иностранных делегаций показали западную трофейную технику и оружие, захваченные в зоне СВО. Масштабную экспозицию представили на форуме «Армия — 2023» в парке «Патриот».
Среди образцов — американские, британские, австралийские и шведские бронемашины, французский колесный танк, а также множество модификаций беспилотников. В описании к экспонатам — истории: где и как получена техника.
Ранее 5-tv.ru писал, что передовые российские военные разработки и технику, которая уже громит противника в зоне спецоперации, представили на форуме «Армия-2023». Смотр открылся в подмосковном парке «Патриот».
Это не просто выставка самого современного оружия, но и демонстрация сотрудничества России с другими странами. Отдельные стенды — у Ирана и Китая, а также Индии.
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