Трофейную технику из зоны СВО показали на форуме «Армия — 2023»

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В описании к экспонатам — истории: где и как получены образцы.

Фото, видео: © РИА Новости / Артур Шайхутдинов; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Делясь тем самым опытом, о котором говорили на конференции по безопасности, участникам иностранных делегаций показали западную трофейную технику и оружие, захваченные в зоне СВО. Масштабную экспозицию представили на форуме «Армия — 2023» в парке «Патриот».

Среди образцов — американские, британские, австралийские и шведские бронемашины, французский колесный танк, а также множество модификаций беспилотников. В описании к экспонатам — истории: где и как получена техника.

Ранее 5-tv.ru писал, что передовые российские военные разработки и технику, которая уже громит противника в зоне спецоперации, представили на форуме «Армия-2023». Смотр открылся в подмосковном парке «Патриот».

Это не просто выставка самого современного оружия, но и демонстрация сотрудничества России с другими странами. Отдельные стенды — у Ирана и Китая, а также Индии.

Тема:
Спецоперация
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