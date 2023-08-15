«Сложная автоматизированная система»: в чем уникальность обновленной АСУ «Поляна»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 116 0

Военный эксперт Кнутов рассказал, чем уникальна обновленная АСУ «Поляна»

Фото, видео: mil.ru; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Система появилась еще в 60-х годах прошлого столетия, с тех пор шла к своей совершенной модификации. Чего удалось добиться разработчикам сегодня?

«Ростехника» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023» показала обновленную систему управления «Поляна-Д4М1», которая впервые связала комплексы противовоздушной обороны (ПВО) с авиацией. Что это значит для российских сил и чем угрожает противнику? Об этом рассказал в беседе с 5-tv.ru военный историк и директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

По словам эксперта, сама по себе система существует уже давно. Управление типа «воздух» появилось в России еще в начале 60-х годов прошлого столетия, применялось для наведения истребительной авиации на цель. Тогда все это работало в полуавтоматическом режиме.

Систему совершенствовали, аппаратура стала аналоговой. И это позволило уже тогда создать автоматизированную систему управления, но, увы, личностными и скоростными характеристиками она не выделялась.

Сегодня же, отметил Кнутов, в основном, зенитно-ракетные войска, радиолокационные части и самолеты РФ располагают цифровой аппаратурой. А это значит, что и системы для управления боем требовалось создать новые.

«Это единый командный пункт, на котором находится командование и радиотехнических войск, и истребительной авиации, а, может быть, и зенитно-ракетных войск РФ. При этом управление должно осуществляться в значительной степени автоматизированно», — прокомментировал специалист.

Через данную систему командному пункту поступает вся информация, пояснил военный историк. Там же и происходит «целераспределение» — устанавливается местонахождение и тип оружия противника, а также принимается решение об использовании соответствующих ответных средств и мер.

«Это сложная система, которая делалась вручную, а теперь ее выполняет компьютер», — заключил Кнутов.

Известно, что модернизированный комплекс «Поляна» получил возможность сопряжения с авиацией Военно-воздушных сил, Военно-морского флота. Может одновременно управлять 14-ю объектами, обеспечивая защиту на площади 800 квадратных километров.

Ранее 5-tv.ru писал, что «Ростех» направит модернизированного робота-сапера в новые регионы.

Тема:
Спецоперация
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