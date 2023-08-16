Вслед за «Хануном»: в Приморье готовятся к приходу нового тайфуна «Лан»

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В Приморье готовятся к приходу нового тайфуна «Лан»

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Аньков; 5-tv.ru

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Регион еще не успел оправиться от последнего стихийного бедствия.

Уссурийск едва не оказался на грани экологической катастрофы. Хлынувшая после прорыва дамбы вода начала спадать, но местные жители обнаружили, что их дома покрыты мазутом. По основной версии, топливо хранилось в гаражных кооперативах и разлилось в результате подтоплений. Нефтепродукты также попали на деревья и проникли в почву. На очистку, по словам экспертов, понадобится несколько лет.

В отношении строителей дамбы возбуждено уголовное дело. Оказывается, сооружение должны были возвести еще в июне. Но в срок не уложились, а тайфун «Ханун» разрушил недоделанную конструкцию.

Всего в Приморье от удара стихии пострадали 4,5 тысячи домов. Введен режим ЧС. Жители, потерявшие имущество, получат компенсации.

Тем временем в Приморье готовятся к удару еще одного тайфуна — «Лан». Дожди в регионе уже начались. По прогнозам, выпадет больше месячной нормы осадков.

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