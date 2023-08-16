Российские военные улучшили позиции на купянском направлении

За минувшие сутки ВСУ потеряли до 85 боевиков на данном участке.
Фото: www.globallookpress.com / Stringer
Штурмовые отряды Западной группировки войск сумели улучшить свои позиции по переднему краю фронта на купянском направлении во время наступательных действий. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В военном ведомстве уточнили, что российским военным была дана боевая задача действовать в назначенных зонах ответственности. В результате они сумели улучшить свое положение.
Всего за минувшие сутки на купянском направлении ВС РФ отразили девять атак ВСУ. Было ликвидировано до 85 украинских боевиков. Урон был нанесен не только живой силе, но и технике противника — ВСУ потеряли две БМП, четыре пикапа, а также американскую и польскую самоходные артиллерийские установки M109 Paladin и Krab.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
Ранее 5-tv.ru писал, что российские силы ПВО уничтожили украинский самолет Су-25 в ДНР.
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