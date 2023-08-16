Российские военные улучшили позиции на купянском направлении

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 23 0

За минувшие сутки ВСУ потеряли до 85 боевиков на данном участке.

Российские военные улучшили позиции на купянском направлении

Фото: www.globallookpress.com / Stringer

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Штурмовые отряды Западной группировки войск сумели улучшить свои позиции по переднему краю фронта на купянском направлении во время наступательных действий. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что российским военным была дана боевая задача действовать в назначенных зонах ответственности. В результате они сумели улучшить свое положение.

Всего за минувшие сутки на купянском направлении ВС РФ отразили девять атак ВСУ. Было ликвидировано до 85 украинских боевиков. Урон был нанесен не только живой силе, но и технике противника — ВСУ потеряли две БМП, четыре пикапа, а также американскую и польскую самоходные артиллерийские установки M109 Paladin и Krab.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские силы ПВО уничтожили украинский самолет Су-25 в ДНР.

Тема:
Спецоперация
16 авг
Идут танки: экипажи Т-90 громят националистов на запорожском направлении
16 авг
Украинские диверсанты уничтожены при попытке проникнуть в Брянскую область
16 авг
Российские силы ПВО уничтожили украинский самолет Су-25 в ДНР
16 авг
Сальдо: ВСУ потеряли до 100 боевиков при попытках переправиться через Днепр
16 авг
«Есть разногласия»: контрнаступление ВСУ вызвало раскол в украинском руководстве
16 авг
Минобороны сообщило о сбитом в Крыму беспилотнике ВСУ
16 авг
В считанные мгновения: как FPV-дроны уничтожают украинские танки
16 авг
«Не хотят быть пушечным мясом»: боевики ВСУ отказалась наступать под Запорожьем
16 авг
Здания школы и ДК повреждены после обстрела ВСУ Брянской области
16 авг
Украина бросила в бой последнее крупное резервное подразделение
+25° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
96.70
-0.72 105.66
-0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:13
За считанные часы: что известно о новой схеме угона авто в Казахстан
16:10
Свободные люди: как Лепс лавирует в отношениях с бывшей женой, детьми и новой девушкой
16:03
Последний шанс: в Москве на этих выходных завершится купальный сезон
16:01
«Луна-25» вышла на орбиту искусственного спутника Луны
15:57
Идут танки: экипажи Т-90 громят националистов на запорожском направлении
15:49
Движение по МЦД-3 в Москве запустят 17 августа

Сейчас читают

Необходимость или психологическое расстройство – где грань?
Вел здоровый образ жизни и не болел: от чего мог умереть муж Натальи Рагозиной
Российскую нефть для Китая вывели на открытую воду: Севморпуть потребовал ледоколы
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку