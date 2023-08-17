Из года в год: как себя вести в конфликте с коллегами из-за кондиционера

Кому-то жарко, а кому-то холодно. Как найти компромисс?

Конфликтные ситуации между коллегами на работе — дело регулярное. И каждое лето добавляется еще один извечный спор. Виновник — кондиционер. Кому-то становится жарко при плюс 15, а кто-то мерзнет в плюс 25. Но всегда можно избежать споров. СанПиН разработал документ оптимальных значений температуры в офисе. Об этом рассказало издание URA.RU.

В холодное время года температура по СанПиНу должна быть от 22 до 24 градусов. А в теплое от 23 до 25. Во время рабочей смены перепады не должны превышать четыре градуса. А максимум в любое время года — это 25.

И ответственным за комфортные условия по СанПиНу должен быть работодатель. Он обязан поддерживать нормальную температуру в офисе. А если вдруг градусы сильно отклонились от нормы, то боссу нужно сократить рабочий день. Также начальство должно следить за размещением кондиционеров и рабочих мест, чтобы сотрудник не заболел.

А если все-таки кто-то из людей заработал проблемы со здоровьем из-за кондиционера, то вся ответственность ложится на плечи начальства.

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