Путин призвал МЧС «не расслабляться» перед новым тайфуном на Дальнем Востоке

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 48 0

Мощный удар стихии ранее пришелся на Приморье.

Путин призвал МЧС «не расслабляться» перед новым тайфуном на Дальнем Востоке

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Тема:
Погода

Президент РФ Владимир Путин призвал МЧС «не расслабляться» в преддверии приближения нового тайфуна на Дальнем Востоке. Глава государства обратился к сотрудникам ведомства во время совещания с членами правительства.

«Расслабляться нельзя. Полегче, побольше — там сейчас непонятно. Ясно, что прогноз есть соответствующий», — прокомментировал он.

Президент призвал следить за ситуацией и быстро на нее реагировать. Кроме того, жара установилась не только в восточной части России, но и в Сибири, добавил он.

Путин отметил, что сотрудники МЧС сегодня вовлечены в работу сразу в нескольких регионах. Они также были направлены в Дагестан после взрыва на АЗС в пригороде Махачкалы.

Ранее сильнейший тайфун «Ханун» обрушился на Приморье. Ситуацию усугубил также пришедший в регион полярный фронт. В частности, в Уссурийске всего за ночь выпала месячная норма осадков, в результате чего многие районы оказались подтоплены.

Ранее 5-tv, ru писал, что мощный тайфун обрушился на Японию.

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