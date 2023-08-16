В РХБЗ назвали число работавших с Пентагоном лабораторий на Украине
РХБЗ: более 40 лабораторий работали с Пентагоном на Украине
Фото: www.globallookpress.com / Arne Dedert
Большое количество украинских научных учреждений сотрудничали с США. Для чего им это надо?
Свыше 40 биологических лабораторий на Украине сотрудничали с Пентагоном. В учреждениях велась работа с опасными вирусами. Об этом рассказал начальник РХБЗ (Войск радиационной, химической и биологической защиты) Игорь Кириллов в эфире одного из федеральных телеканалов.
«Количество лабораторий, которые непосредственно работали с Пентагоном, — порядка 40 с небольшим», — сообщил Кириллов.
При этом он отметил, что около десяти лабораторий перестали функционировать под влиянием российских сил. А часть научных учреждений была вывезена. Теперь они продолжают свою работу на других территориях.
Начальник РХБЗ рассказал о том, что в производственный процесс украинских лабораторий внедрили искусственный интеллект.
«Это так называемая гаражная лаборатория, ряд наборов, которые позволяют синтезировать вирусы, все это объединяется в единую информационную систему», — сказал Кириллов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Минобороны назвало имена украинцев, участвовавших в биологических проектах США.
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