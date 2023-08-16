Балицкий заявил, что боевиков ВСУ расстреливают за отказ идти в наступление

Боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреливают за отказ идти в наступление. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире одного из федеральных каналов.

«Ребята, которых силой с улиц забрала нацистская власть в интересах британской короны, они не хотят воевать. Мотивация крайне низкая. Их гонят на убой, но умирать никому не хочется. Это становится таким массовым явлением, что даже не боятся расстрелов, которые мы фиксируем, а иногда даже видим с квадрокоптеров», — сказал он.

Балицкий добавил, что по перехваченным радиочастотам ВСУ иногда можно услышать плач и мольбы не отправлять их на поле боя.

До этого врио стало известно, что около 500 украинских боевиков отказались наступать на запорожском направлении, а это два из трех аэромобильных батальона.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ ликвидировали три штурмовые группы ВСУ в Запорожской области.

Президент РФ Владимир Путин сообщил о начале спецоперации 24 февраля 2022 года. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.