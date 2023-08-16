Балицкий заявил, что боевиков ВСУ расстреливают за отказ идти в наступление

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 7 0

Врио губернатора Запорожской области отметил, что это явление стало «массовым» в рядах армии Украины.

Балицкий заявил, что боевиков ВСУ расстреливают за отказ идти в наступление

Фото: www.globallookpress.com / Presidential Office of Ukraine

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреливают за отказ идти в наступление. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире одного из федеральных каналов.

«Ребята, которых силой с улиц забрала нацистская власть в интересах британской короны, они не хотят воевать. Мотивация крайне низкая. Их гонят на убой, но умирать никому не хочется. Это становится таким массовым явлением, что даже не боятся расстрелов, которые мы фиксируем, а иногда даже видим с квадрокоптеров», — сказал он.

Балицкий добавил, что по перехваченным радиочастотам ВСУ иногда можно услышать плач и мольбы не отправлять их на поле боя.

До этого врио стало известно, что около 500 украинских боевиков отказались наступать на запорожском направлении, а это два из трех аэромобильных батальона.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ ликвидировали три штурмовые группы ВСУ в Запорожской области.

Президент РФ Владимир Путин сообщил о начале спецоперации 24 февраля 2022 года. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

Тема:
Спецоперация
16 авг
ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами четыре раза за 15 минут
16 авг
В Запорожской области ввели выплаты за подбитую иностранную технику
16 авг
Без шансов для ВСУ: как российские бойцы продвигаются на купянском направлении
16 авг
Собянин назвал число сражающихся в зоне СВО москвичей
16 авг
В РХБЗ назвали число работавших с Пентагоном лабораторий на Украине
16 авг
«Не следовало»: в НАТО назвали ошибкой слова об уступках Киевом территорий
16 авг
В ВСУ признали сложную для себя обстановку на купянском направлении
16 авг
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Харьковской области
16 авг
Тотальная мобилизация? Что ждет Украину после разгрома последнего резерва ВСУ
16 авг
Идут танки: экипажи Т-90 громят националистов на запорожском направлении
+25° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
96.70
-0.72 105.66
-0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:43
Балицкий заявил, что боевиков ВСУ расстреливают за отказ идти в наступление
23:33
Жителей Стамбула предупредили об угрозе дефицита воды в городе
23:24
Не защищает полностью? В каких случаях мужская контрацепция бессильна
23:12
ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами четыре раза за 15 минут
22:59
Опасные бактерии: как избежать «диареи путешественника» в отпуске
22:43
Ну и чем они хвалятся? Зачем Украина передала CNN видео атаки на Крымский мост

Сейчас читают

Необходимость или психологическое расстройство – где грань?
Утопили в ведре и закопали: в Тамбове раскрыто убийство шестилетней давности
Российскую нефть для Китая вывели на открытую воду: Севморпуть потребовал ледоколы
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку