Защитники Донбасса зафиксировали перемещение пехоты ВСУ в районе Пятихаток.

Российские военнослужащие ликвидировали три штурмовые группы ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что украинские нацисты планировали атаковать районы Малой Токмачки и Новопокровки. Враг собирался с силами до четырех утра, однако был разбит огнем российской артиллерии.

«Противник практически потерял весь состав бригад, выжившие разбрелись по лесополосе», — прокомментировал Балицкий.

Врио губернатора области добавил, что защитники Донбасса заблаговременно заметили движение украинских пехотинцев в районе населенного пункта Пятихатки. Штурмовые действия были вовремя пресечены.

Глава РФ Владимир Путин сообщил, что анонсированное контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Президент отметил, что российской армии удается успешно отражать штурмовые действия противника. Он заверил, что украинским нацистам не удастся прорвать оборону ни на одном из направлений. По словам президента, враг несет тяжелые потери, а его техника, в том числе западная, «горит за милую душу» в зоне СВО.

Ранее 5-tv.ru писал, что советник Пушилина Гагин заявил о наступлении ВС России на Авдеевку с трех сторон.