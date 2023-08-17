Взывают о помощи: жители поселка в Приморье в одночасье лишились всего

Терпящим бедствие не привезли элементарных воды и продовольствия.

Жители поселка, который больше всего пострадал от наводнения в Приморье, взывают о помощи. Люди в одночасье лишились всего, что заработали и построили за долгие годы.

Масла в огонь подлили местные власти. Терпящим бедствие не привезли элементарных воды и продовольствия.

Внимания им удалось добиться только сейчас. Благодаря чему, выяснил корреспондент «Известий» Евгений Подтергера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Уссурийск едва не оказался на грани экологической катастрофы. Хлынувшая после прорыва дамбы вода начала спадать, но местные жители обнаружили, что их дома покрыты мазутом.

По основной версии, топливо хранилось в гаражных кооперативах и разлилось в результате подтоплений. Нефтепродукты также попали на деревья и проникли в почву.