Взывают о помощи: жители поселка в Приморье в одночасье лишились всего

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Жители поселка в Приморье лишились всего на фоне наводнения

Фото, видео: © РИА Новости / Таисия Воронцова; 5-tv.ru

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Погода

Терпящим бедствие не привезли элементарных воды и продовольствия.

Жители поселка, который больше всего пострадал от наводнения в Приморье, взывают о помощи. Люди в одночасье лишились всего, что заработали и построили за долгие годы.

Масла в огонь подлили местные власти. Терпящим бедствие не привезли элементарных воды и продовольствия.

Внимания им удалось добиться только сейчас. Благодаря чему, выяснил корреспондент «Известий» Евгений Подтергера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Уссурийск едва не оказался на грани экологической катастрофы. Хлынувшая после прорыва дамбы вода начала спадать, но местные жители обнаружили, что их дома покрыты мазутом.

По основной версии, топливо хранилось в гаражных кооперативах и разлилось в результате подтоплений. Нефтепродукты также попали на деревья и проникли в почву.

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Погода
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