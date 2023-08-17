«Преступная логика»: в офисе Зеленского раскритиковали Саркози за слова о Крыме

Подоляк назвал преступными слова Саркози о Крыме и новых регионах РФ
Фото: www.globallookpress.com / mehriban-aliyeva.az
Экс-глава Франции в недавнем интервью назвал разговоры о возвращении полуострова под контроль Киева «иллюзией».
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк резко высказался в адрес бывшего лидера Франции Николя Саркози из-за его слов о Крыме и новых субъектах РФ. Своим мнением Подоляк поделился в личном аккаунте в социальной сети Х (старое название — Twitter — Прим. ред.).
«Фантастическая преступная логика экс-президента Франции», — написал он.
По словам украинского политика, слова Саркози «обнажили правду» о причинах конфликта Москвы и Киева. Он указал на то, что «новых территорий России» не существует, а у страны, по его мнению, не было права проводить референдумы.
«Нельзя торговать чужими территориями, потому что ты боишься кого-то или потому, что ты дружишь с преступниками», — заключил Подоляк.
Николя Саркози в одном из недавних интервью назвал Крымский полуостров исторически российскими территориями. Более того, указал он, жители республики считают себе русскими. Он назвал болтовню о возвращении Крыма под контроль Киева «иллюзией». Однако, заметил он, в регионе, как и в остальных недавно вошедших в состав РФ, следует провести референдум, за которым будет наблюдать международное сообщество. Это позволит закрепить результаты.
Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам проведенного в регионе референдума. Тогда 96,77% местных жителей проголосовали «за» присоединение к России. За вхождение в состав страны высказались также 95,6% избирателей в Севастополе. Украина и ряд недружественных стран итоги референдума принимать отказались. Киев до сих пор считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.
Ранее 5-tv.ru писал, что в США высмеяли слова Зеленского о возвращении Крыма.
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