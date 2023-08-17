«Сдаются подразделениями»: в США дали реальную оценку ситуации под Харьковом
Экс-советник Пентагона Макгрегор: ВС РФ вынудили ВСУ отступить под Харьковом
Фото: www.globallookpress.com / Eusebio GarcÃA Del Castillo
Российские военные активизировали наступательные действия. Чем на это отвечают ВСУ?
Украинские военные спасаются бегством или массово сдаются в плен российской армии на харьковском направлении. Об этом сообщил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.
По словам эксперта, ВС РФ активизировали наступательные действия на данном участке фронта. ВСУ, в свою очередь, сильно им не сопротивляются, отметил он.
«Многие солдаты убегают. Украинцы начали сдаваться целыми подразделениями по сто, двести человек», — прокомментировал Макгрегор в личном блоге.
Экс-советник Пентагона считает, что к такой ситуации на фронте привела позиция американских властей, которые все дальше отдаляются от возможности решить конфликт на Украине мирным путем. Сейчас режим президента Владимира Зеленского оказался на грани краха, заключил Макгрекор.
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что анонсированное контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Глава государства отметил, что российской армии удается успешно отражать штурмовые действия противника. Он заверил, что украинским нацистам не удастся прорвать оборону ни на одном из направлений. По словам президента, враг несет тяжелые потери, а его техника, в том числе западная, «горит за милую душу» в зоне СВО.
Ранее 5-tv.ru писал, что в ЦРУ узнали досадную правду о контрнаступлении ВСУ.
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