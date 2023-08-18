Завербованный украинский дезертир сдался в плен армии РФ
Мужчина должен был повредить российский ЗРК «Бук», но что-то пошло не так.
Фото: © РИА Новости
Завербованный дезертир из Вооруженных сил Украины сдался в плен российским военным. Как пишет РИА Новости, Игорь Устименко должен был повредить ЗРК «Бук» армии РФ в Херсонской области, но не смог.
«С угрозами того, что „ты или это сделаешь или мы тебя посадим, найдем, убьем, жизни не дадим тебе“. Под этими угрозами я пошел туда, но увидел там оцепление и решил рассказать все, как есть», — поделился историей пленник.
Устименко покинул часть в феврале 2023 года и стал жить в доме матери в Херсонской области. Там с ним связался сотрудник украинских спецслужб и угрозами заставил выполнять приказы.
Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ЗРК «ТОР» прикрывает российскую пехоту и артиллерию.
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