Сверхнадежный щит: как ЗРК «ТОР» прикрывает российскую пехоту и артиллерию
Военкор «Известий» Магомедов показал работу расчета ЗРК «ТОР» в зоне СВО
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru
За время контрнаступления ВСУ только один расчет уничтожил десятки вражеских беспилотников.
Российскую пехоту и артиллерию в зоне спецоперации надежно прикрывают зенитно-ракетные комплексы «ТОР». На обнаружение и поражение цели у боевой машины с элементами искусственного интеллекта уходят считанные секунды.
За время контрнаступления только один расчет уничтожил десятки вражеских беспилотников. Корреспондент «Известий» Мурад Магомедов увидел, как российские военные обеспечивают порядок в небе. Все подробности — в его репортаже.
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.
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