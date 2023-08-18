Сверхнадежный щит: как ЗРК «ТОР» прикрывает российскую пехоту и артиллерию

За время контрнаступления ВСУ только один расчет уничтожил десятки вражеских беспилотников.

Российскую пехоту и артиллерию в зоне спецоперации надежно прикрывают зенитно-ракетные комплексы «ТОР». На обнаружение и поражение цели у боевой машины с элементами искусственного интеллекта уходят считанные секунды.

За время контрнаступления только один расчет уничтожил десятки вражеских беспилотников. Корреспондент «Известий» Мурад Магомедов увидел, как российские военные обеспечивают порядок в небе. Все подробности — в его репортаже.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.