Каждый сам за себя: украинцев призвали готовиться к отключениям электричества зимой
Украинцев призвали готовиться к отключениям электричества зимой
Фото: www.globallookpress.com / Hennadii Minchenko
Эксперт в области энергетики из Незалежной Юрий Корольчук заявил о патовости ситуации.
Жителей украинских регионов призвали готовиться к тяжелому осенне-зимнему периоду без электричества. Как заявил эксперт в области энергетики Юрий Корольчук, скорее всего, отключения будут производится даже без ракетных ударов по инфраструктуре.
«Даже если не будет ударов — все равно будут отключения. Если будет теплая зима — без ударов будет так же, как и год назад», — цитирует спикера издание UBR.ua.
Кроме того, Корольчук добавил, что питать иллюзии насчет скорого включения электричества совсем не нужно: его могут отключать не только на восемь, но и на все десять часов.
На фоне этих заявлений экс-министр энергетики Украины Иван Плачков заявил, что как бы ни старались работники «Укрэнерго» восстановить испорченное оборудование, рабочего и исправного лишь 30%.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как Запад разрушил мировую экономику в период пандемии.
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