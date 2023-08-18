Каждый сам за себя: украинцев призвали готовиться к отключениям электричества зимой

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 43 0

Украинцев призвали готовиться к отключениям электричества зимой

Каждый сам за себя: украинцев призвали готовиться к отключениям электричества зимой

Фото: www.globallookpress.com / Hennadii Minchenko

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Тема:
Украинский кризис

Эксперт в области энергетики из Незалежной Юрий Корольчук заявил о патовости ситуации.

Жителей украинских регионов призвали готовиться к тяжелому осенне-зимнему периоду без электричества. Как заявил эксперт в области энергетики Юрий Корольчук, скорее всего, отключения будут производится даже без ракетных ударов по инфраструктуре.

«Даже если не будет ударов — все равно будут отключения. Если будет теплая зима — без ударов будет так же, как и год назад», — цитирует спикера издание UBR.ua.

Кроме того, Корольчук добавил, что питать иллюзии насчет скорого включения электричества совсем не нужно: его могут отключать не только на восемь, но и на все десять часов.

На фоне этих заявлений экс-министр энергетики Украины Иван Плачков заявил, что как бы ни старались работники «Укрэнерго» восстановить испорченное оборудование, рабочего и исправного лишь 30%.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Запад разрушил мировую экономику в период пандемии.

Тема:
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Каждый сам за себя: украинцев призвали готовиться к отключениям электричества зимой

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