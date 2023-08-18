Российские бойцы сбили два украинских штурмовика Су-25 за сутки в зоне СВО
Они были уничтожены у населенных пунктов Вероблюдовка и Малая Токмачка.
Фото: www.globallookpress.com / Thomas Steffan
Российские военные сбили за сутки два украинских штурмовика Су-25. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в рамках ежедневного брифинга.
Он уточнил, что один самолет был сбит истребительной авиацией у населенного пункта Вероблюдовка в ДНР.
«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области сбит украинский самолет Су-25», — добавил Конашенков.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что штурмовые отряды Вооруженных сил РФ сумели улучшить свои позиции на донецком направлении.
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