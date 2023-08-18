Гладков сообщил о сбитом БПЛА над Белгородской областью

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Срочная новость 19 0

Предварительно, пострадавших и разрушений нет.

Гладков сообщил о сбитом БПЛА над Белгородской областью

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила в небе над Белгородской областью украински беспилотник самолетного типа. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — сообщил он.

Предварительно, пострадавших и разрушений нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские бойцы посадили силами РЭБ украинский дрон-камикадзе в Курской области. Пострадавших нет.

Тема:
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