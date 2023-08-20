Взаимодействие разведки и артиллерии — кадры новых побед с передовой
Каждая, даже самая мелкая вылазка противника, пресекается на корню.
Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru
В четверг российское Министерство обороны отчиталось об успешном поражении состава с боеприпасами, который стоял под разгрузкой на станции Межевая в Днепропетровской области. В этом видео примечательно даже не само поражение, хотя оно было сделано филигранно, а то, что корректировку удара по станции вели с нашего беспилотника, который буквально завис над объектом.
А ведь станция Межевая примерно в 80 километрах от линии фронта. Эти кадры означают, что наши дроны могут свободно залетать так глубоко. Как построено взаимодействие разведки и артиллерии рассказывает корреспондент «Известий» Ярослав Богат.
Село Красное, оно же Ивановское, что на юго-западе Артемовска. До Часов Яра всего десять километров.
Минометный расчет долавливает врага, который засел в отобранных у мирных жителей частных домах. Здесь выявлен пункт размещения ВСУ. По скоплению боевиков работают наши воздушно-десантные войска (ВДВ). И на флангах, и на подступах к самому городу. Каждая, даже самая мелкая вылазка противника, пресекается на корню. Украинская армия продолжает равнять Артемовск с землей, будто бы мстят за то, что стены их неприступной крепости не спасли от поражения. Редкие минуты, когда обстановку на линии фронта можно узнать напрямую у разведчиков.
- 22 авг
- Российские войска сбивают беспилотники, которых нет в списках помощи ВСУ
- 22 авг
- Пентагон назвал условие обучения украинцев пилотированию F-16
- 22 авг
- Дания приступила к обучению украинских пилотов на истребителях F-16
- 22 авг
- Отодвинуть линию фронта: тяжелые бои продолжаются в районе Марьинки
- 22 авг
- «Не надо было начинать»: в ВСУ признали провал контрнаступления
- 22 авг
- «Самолет уязвим»: США предупредили Киев о проблемах в F-16
- 22 авг
- Минобороны показало кадры уничтожения катера с десантом ВСУ у острова Змеиный
- 22 авг
- Богомаз сообщил о попытке украинской ДРГ прорваться в Брянскую область
- 22 авг
- «Можем выполнить желание»: Киев запросил новую помощь у Запада
- 22 авг
- Российские военные за сутки отразили пять атак ВСУ на купянском направлении
Читайте также
73%
-0.02 102.75
0.18
Нашли ошибку?