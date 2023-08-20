Взаимодействие разведки и артиллерии — кадры новых побед с передовой

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Каждая, даже самая мелкая вылазка противника, пресекается на корню.

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

В четверг российское Министерство обороны отчиталось об успешном поражении состава с боеприпасами, который стоял под разгрузкой на станции Межевая в Днепропетровской области. В этом видео примечательно даже не само поражение, хотя оно было сделано филигранно, а то, что корректировку удара по станции вели с нашего беспилотника, который буквально завис над объектом.

А ведь станция Межевая примерно в 80 километрах от линии фронта. Эти кадры означают, что наши дроны могут свободно залетать так глубоко. Как построено взаимодействие разведки и артиллерии рассказывает корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

Село Красное, оно же Ивановское, что на юго-западе Артемовска. До Часов Яра всего десять километров.

Минометный расчет долавливает врага, который засел в отобранных у мирных жителей частных домах. Здесь выявлен пункт размещения ВСУ. По скоплению боевиков работают наши воздушно-десантные войска (ВДВ). И на флангах, и на подступах к самому городу. Каждая, даже самая мелкая вылазка противника, пресекается на корню. Украинская армия продолжает равнять Артемовск с землей, будто бы мстят за то, что стены их неприступной крепости не спасли от поражения. Редкие минуты, когда обстановку на линии фронта можно узнать напрямую у разведчиков.

Тема:
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