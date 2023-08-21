Балицкий рассказал о потерях ВСУ за сутки на запорожском направлении

Боевики попытались прорвать российскую оборону, однако понесли существенные потери.

Потери киевского режима за сутки на запорожском направлении составили до 133 боевиков, заявил ври губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что Вооруженные силы Украины понесли потери при попытке вклиниться в передний край обороны российской армии севернее села Вербовое.

«Сегодня ночью противник в составе трех штурмовых групп до 40 человек пытался вклиниться в передний край нашей обороны севернее села Вербовое. В результате стрелкового боя штурмовые группы были уничтожены», — уточнил Балицкий.

Так, боевики потеряли не только живую силу, но и технику — четыре артиллерийских орудия и четыре миномета.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что порядка трех опорных пунктов заняли российские военные на авдеевском направлении.