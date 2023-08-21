Балицкий рассказал о потерях ВСУ за сутки на запорожском направлении

Балицкий: ВСУ за сутки потеряли до 130 боевиков на запорожском направлении
Фото: www.globallookpress.com / Mihir Melwani
Боевики попытались прорвать российскую оборону, однако понесли существенные потери.
Потери киевского режима за сутки на запорожском направлении составили до 133 боевиков, заявил ври губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что Вооруженные силы Украины понесли потери при попытке вклиниться в передний край обороны российской армии севернее села Вербовое.
«Сегодня ночью противник в составе трех штурмовых групп до 40 человек пытался вклиниться в передний край нашей обороны севернее села Вербовое. В результате стрелкового боя штурмовые группы были уничтожены», — уточнил Балицкий.
Так, боевики потеряли не только живую силу, но и технику — четыре артиллерийских орудия и четыре миномета.
Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что порядка трех опорных пунктов заняли российские военные на авдеевском направлении.
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