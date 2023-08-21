Балицкий рассказал о потерях ВСУ за сутки на запорожском направлении

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 86 0

Балицкий: ВСУ за сутки потеряли до 130 боевиков на запорожском направлении

Балицкий рассказал о потерях ВСУ за сутки на запорожском направлении

Фото: www.globallookpress.com / Mihir Melwani

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Боевики попытались прорвать российскую оборону, однако понесли существенные потери.

Потери киевского режима за сутки на запорожском направлении составили до 133 боевиков, заявил ври губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что Вооруженные силы Украины понесли потери при попытке вклиниться в передний край обороны российской армии севернее села Вербовое.

«Сегодня ночью противник в составе трех штурмовых групп до 40 человек пытался вклиниться в передний край нашей обороны севернее села Вербовое. В результате стрелкового боя штурмовые группы были уничтожены», — уточнил Балицкий.

Так, боевики потеряли не только живую силу, но и технику — четыре артиллерийских орудия и четыре миномета.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что порядка трех опорных пунктов заняли российские военные на авдеевском направлении.

Тема:
Спецоперация
21 авг
Обнаружили с БПЛА: российские десантники отразили атаку ВСУ под Артемовском
21 авг
«Магистр» на фронте: новый комплекс управления ПВО поступил в войска РФ
21 авг
В Калужской области отразили атаку БПЛА
21 авг
Российские военные захватили три опорных пункта ВСУ на авдеевском направлении
21 авг
Попытка не удалась: российская армия отразила атаки ВСУ под Артемовском
21 авг
Российские ракетчики уничтожили три вагона с боеприпасами ВСУ
21 авг
Общее дело: лучшее видео из зоны СВО за день
21 авг
Захарова о словах Зеленского о Белгороде: «Видимо, передозировка»
20 авг
Взаимодействие разведки и артиллерии — кадры новых побед с передовой
20 авг
ВС РФ уничтожили более 700 боевиков ВСУ на четырех направлениях в зоне спецоперации
+19° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
93.40
-0.35 101.48
-0.70
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:12
Американские ученые разработали вакцину от алкоголизма
12:05
Из Москвы-реки извлекли тело третьего погибшего диггера
12:02
Умер ведущий актер Московского театра «Эрмитаж» Алексей Шулин
11:58
В Москве девочка укололась спрятанным в каршеринге шприцем с жидкостью
11:51
Райффайзенбанк вводит комиссию 50% на входящие переводы в долларах
11:47
Обнаружили с БПЛА: российские десантники отразили атаку ВСУ под Артемовском

Сейчас читают

Что разочаровывает Григория Лепса: «Иногда думаешь, достоин ли ты самого себя»
Певец SHAMAN сыграл князя Владимира в этноопере — эксклюзивное видео
«Не бойтесь экспериментировать»: Бородина удивила фанатов своей новой прической
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку