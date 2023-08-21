Из Москвы-реки извлекли тело третьего погибшего диггера

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 36 0

Ненайденным остается еще один человек.

Из Москвы-реки извлекли тело третьего погибшего диггера

Фото: 5-tv.ru

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Погода

Из Москвы-реки достали тело молодой девушки — третьего диггера, погибшего в коллекторе во время сильнейшего ливня в городе. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По информации собеседника, тело обнаружено в центре столицы.

Известно, что группа диггеров накануне отправилась исследовать коллекторы в Москве, однако на город обрушился сильнейший ливень с грозой. В итоге уровень воды в подземных коммуникациях сильно поднялся, люди не успели выбраться наружу.

Сначала из реки выловили тело 15-летней девушки, на следующий день — 17-летнего парня. Ненайденным остается их дядя — он также был в группе «туристов». Предположительно, всего отправившихся на экскурсию в коллекторы было более 10 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что десятилетний ребенок укололся шприцем с жидкостью, спрятанным в автомобиле каршеринга в Москве.

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