Тела двоих погибших диггеров извлекли из Москвы-реки

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 15 0

Группа людей перед сильнейшим в городе ливнем отправилась исследовать коллекторы. Уровень воды перед трагедией существенно изменился.

Тела двоих погибших диггеров извлекли из Москвы-реки

Фото: www.globallookpress.com / Vadim Nekrasov

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Тела двоих молодых диггеров извлекли из Москвы-реки после прошедшего в столице ливня. Об этом сообщает источник 5-tv.ru, уточняя, что погибшими оказались юноша и девушка.

Известно, что группа диггеров накануне отправилась исследовать коллекторы в Москве, однако на город обрушился сильнейший ливень с грозой. В итоге уровень воды в подземных коммуникациях сильно поднялся, люди не успели выбраться наружу.

Сначала из реки выловили тело 15-летней девушки, на следующий день — 17-летнего парня.

Кроме того, известно, что в группе с погибшими могли быть до десяти человек, среди них — их родной дядя. Точное количество «туристов» еще устанавливается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как склад компании Wildberries в подмосковной Электростали частично затопило в результате сильного ливня.

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