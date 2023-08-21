Российские военные улучшили положение по переднему краю на купянском направлении

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 57 0

Противник понес существенные потери за сутки.

Российские военные улучшили положение по переднему краю на купянском направлении

Фото: Reuters / STRINGER

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Тема:
Спецоперация

Подразделения группировки войск «Западная» при поддержке оперативно-тактической авиации и огня артиллерии активными действиями улучшили положение по переднему краю на купянском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в рамках ежедневного брифинга о ситуации в зоне СВО.

Он уточнил, что потери противника за сутки на данном участке составили до 160 боевиков.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные ликвидировали свыше 700 боевиков ВСУ на запорожском, донецком, купянском и краснолиманском направлениях за одни сутки.

Тема:
Спецоперация
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