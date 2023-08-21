Новое средство для борьбы с дронами назвали в честь военкора Владлена Татарского

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Алина Крылова
Алина Крылова 182 0

Депутат Кузнецов: новый подавитель дронов назван в честь военкора Татарского

Новое средство для борьбы с дронами назвали в честь военкора Владлена Татарского

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько

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Бороться с возможной угрозой будут особым способом.

Вооруженные силы РФ ввели в оборот новое средство борьбы с дронами. Планируется, что «подавитель» будет эффективнее справляться с возможной угрозой безопасности населению, сообщил URA.RU член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов.

В беседе с журналистами чиновник подчеркнул: планируется, что революционная система не только эффективнее будет бороться с возможной угрозой в тылу, но и воплотит в жизнь идею военкора Владлена Татарского. Именно его имя будет носить средство борьбы с дронами, сообщил Кузнецов.

«В рамках Центра оборонных инноваций мы будем продолжать дело, начатое с Владленом — спасать жизни наших парней на фронте. Тем более, что антидронные технологии важны и для защиты людей в тылу. Например, разработанные у Дмитрия Рогозина дроны-перехватчики в комплексе с системой дальнего обнаружения БПЛА „Саурон“ могут обеспечить спокойный сон москвичей или воронежцев», — отметил Кузнецов.

Кроме основных прописанных функций подавителю «поручат» борьбу с дронами-камикадзе.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что два человека пострадали в Подмосковье из-за падения обломков дрона.

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