Обнаружено тело пятого участника смертельной экспедиции по подземелью Москвы

Погибшую женщину извлекли из воды вслед за ее ранее найденным супругом.

Спасатели обнаружили тело пятого диггера, погибшего в подземных коммуникациях Москвы во время ливня.

По информации 5-tv.ru, тело принадлежит 64-летней Елене Ф. — супруге ранее найденного 63-летнего жителя Петербурга Андрея Ф. Погибшую женщину, так же, как и ее мужа, извлекли из Москвы-реки в районе парка «Зарядье».

Правоохранители выяснили, что чета уроженцев Северной столицы в последнее время проживала в Подмосковье. Супруги вместе отправились на подземную экскурсию в центре столицы 20 августа.

Погибшая во время экскурсии по подземной Москве Елена Ф. из Петербурга. Фото: 5-tv.ru

Известно, что группа диггеров накануне отправилась исследовать коллекторы в Москве, однако на город обрушился сильнейший ливень с грозой. В результате резкого подъема уровня воды в подземных коммуникациях люди не успели выбраться наружу.

На данный момент, кроме семейной пары петербуржцев, из реки извлекли тело двух 15-летних девушек и 17-летнего молодого человека. Предположительно, всего на экскурсию в подземелье Москвы отправились не менее десяти человек. Сотрудники экстренных служб и водолазы продолжают искать тела остальных участников экскурсии.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему диггеры были обречены на смерть в канализации Москвы.