МО РФ: экипаж самолета Су-30см морской авиации уничтожил разведывательный катер ВСУ

Ночью с 21 на 22 августа экипаж российской морской авиации Су-30см Черноморского флота уничтожил разведывательный катер ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

Мощный удар произошел в районе газодобывающих установок в акватории Черного моря.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Минобороны сообщили об успешном пресечении попыток Украины атаковать Россию БПЛА.