МО РФ: экипаж самолета Су-30см морской авиации уничтожил разведывательный катер ВСУ
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Российские войска нанесли этой ночью мощный удар.
Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив
Ночью с 21 на 22 августа экипаж российской морской авиации Су-30см Черноморского флота уничтожил разведывательный катер ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны России в своем Telegram-канале.
Мощный удар произошел в районе газодобывающих установок в акватории Черного моря.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что Минобороны сообщили об успешном пресечении попыток Украины атаковать Россию БПЛА.
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