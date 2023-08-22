«Со временем растает»: ВСУ предрекли конец в ходе контрнаступления
Макгрегор назвал ВСУ тающими в ходе контрнаступления
Фото: www.globallookpress.com / Mihir Melwani
Между тем часто боевики принимают решение сдаться, видя огромные потери в зоне спецоперации.
Украинская армия в скором времени фактически исчезнет в ходе своего так называемого контрнаступления. Такой конец предрек бывший старший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор.
«Думаю, мы увидим, как эта армия, на которую мы потратили столько денег, со временем растает», — сказал он в интервью журналисту Такеру Карлсону.
Макгрегор добавил, что часто боевики складывают оружие и сдаются в плен, зная, что получат все необходимое, а главное — сохранят жизнь. Полковник отметил, что об этом не пишут западные СМИ.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на купянском направлении в последнее время фиксируется увеличение количества «радиоигр» боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) с российской разведкой.
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