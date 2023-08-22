Между тем часто боевики принимают решение сдаться, видя огромные потери в зоне спецоперации.

Украинская армия в скором времени фактически исчезнет в ходе своего так называемого контрнаступления. Такой конец предрек бывший старший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор.

«Думаю, мы увидим, как эта армия, на которую мы потратили столько денег, со временем растает», — сказал он в интервью журналисту Такеру Карлсону.

Макгрегор добавил, что часто боевики складывают оружие и сдаются в плен, зная, что получат все необходимое, а главное — сохранят жизнь. Полковник отметил, что об этом не пишут западные СМИ.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на купянском направлении в последнее время фиксируется увеличение количества «радиоигр» боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) с российской разведкой.