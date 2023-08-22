Не имели права: что грозит организаторам смертельного подземного тура в Москве

Группу диггеров, отправившихся исследовать коллекторы, извлекли из Москвы-реки. Выживших не нашлось. На ком лежит ответственность за столько смертей?

Организаторам незаконной экскурсии по подземным коллекторам реки Неглинки в центре Москвы грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы. Без наказания не останутся и маркетплейсы, которые размещали на своих сайтах объявления о нелегальных экскурсиях. Об этом 5-tv.ru рассказал адвокат Владислав Онуфриев.

По его словам, проникнуть в коллектор гражданские лица в принципе не имели права без согласования с властью, а владельцы сайтов не могли распространять информацию, заведомо зная о ее незаконности.

Теперь организаторам грозит наказание по части 3 статьи 238 УК РФ (Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Эксперт предположил, что в данной ситуации виновники могут даже угодить за решетку на десять лет. А с маркетплейсами могут возникнуть сложности.

«Здесь очень интересный момент. Конечно, они говорят, что они не организаторы и не устраивали непосредственно спуск в подземелье. Тем не менее, на сайтах были расположены ссылки на оказание этих услуг, и в данном случае следствию будет тяжело полностью доказать, что они тоже оказывали эти услуги. Но, когда возникает такой общественный резонанс, то в их действиях можно усмотреть состав преступления», — объяснил Онуфриев.

По его словам, за последние три года в отношении диггеров не было возбуждено ни одного уголовного дела. Объяснение в том, что диггеры, как и руферы (любители крыш — Прим. ред.) попали в серую зону.

Все подобные экскурсии, за самым малым исключением, организуются без договоров и гарантий. Доказать вину организаторов из-за этого может быть непросто.

«Эта экскурсия не должна была вообще существовать», — подчеркнул Онуфриев.

20 августа группа людей с гидом отправилась под землю, чтобы обойти московские коллекторы. Такие «экскурсии» продавались онлайн стоимостью до девяти тысяч рублей за один билет.

Буквально за двое суток спасателям удалось извлечь из воды тела всех предполагаемых участников экстремального похода, в том числе гида-диггера. Среди погибших были несовершеннолетние.

Ранее 5-tv.ru писал, что два фигуранта дела о гибели диггеров в Москве задержаны.