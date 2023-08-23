Есть нюанс: экс-советник главы Пентагона допустил возможность захвата Львова РФ

Полковник Макгрегор назвал условия захвата Львова Россией
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
Чем грозит Украине вмешательство США?
Бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор заявил о возможном захвате Львова Россией. Личное мнение общественный деятель озвучил в беседе с журналистом Такером Карлсоном.
По словам бывшего чиновника, российская армия вполне способна дойти до Западной Украины, если США и их союзники не одумаются и не инициируют примирение конфликтующих сторон. Макгрегор уверен: только в случае достижения соглашения возможно мирное существование стран в едином информационном поле. При иных раскладах беды избежать не удастся.
«Это должно произойти до того, как ситуация выйдет из-под контроля», — подчеркнул он.
Со своей стороны Макгрегор призвал стороны сесть за стол переговоров, забыв о личной неприязни.
«Мы не добились того, что хотели на Украине. Теперь нам нужно прекратить военные действия и договориться, даже если соглашение окажется нам неприятным. Это необходимо сделать до того, как ситуация выйдет из-под контроля», — подвел черту он.
Ранее 5-tv.ru писал, что Украина потребовала у США поставки нового оружия.
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