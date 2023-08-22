«Мосводосток» проводил подземную экскурсию в коллекторе Неглинной в 2022 году

Специалисты из «Мосводостока» проводили в 2022 году экскурсию для своих коллег в коллекторе Неглинки. И не одни, а вместе с известным москваведом и диггером Даниилом Давыдовым. Об этом они сами сообщили в своей официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

«Специалисты „Мосводостока“ совместно с диггером и москваведом Даниилом Давыдовым провели экскурсию для коллег из mos.ru в самой старинной подземной части Москвы — коллекторе реки Неглинной», — опубликовано в сообщении.

Сейчас сотрудники «Мосводостока» спешно замуровывают все люки. Комментировать гибель восьми человек во время подземной экскурсии по коллектору руководство организации отказывается.

Ранее 5-tv.ru сообщил, какие опасности поджидали диггеров под землей, помимо воды.