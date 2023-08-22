«Мосводосток» проводил подземную экскурсию в коллекторе Неглинной в 2022 году
Выяснилось, что трагедия была лишь вопросом времени.
Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников
Специалисты из «Мосводостока» проводили в 2022 году экскурсию для своих коллег в коллекторе Неглинки. И не одни, а вместе с известным москваведом и диггером Даниилом Давыдовым. Об этом они сами сообщили в своей официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».
«Специалисты „Мосводостока“ совместно с диггером и москваведом Даниилом Давыдовым провели экскурсию для коллег из mos.ru в самой старинной подземной части Москвы — коллекторе реки Неглинной», — опубликовано в сообщении.
Сейчас сотрудники «Мосводостока» спешно замуровывают все люки. Комментировать гибель восьми человек во время подземной экскурсии по коллектору руководство организации отказывается.
Ранее 5-tv.ru сообщил, какие опасности поджидали диггеров под землей, помимо воды.
- 22 авг
- Взрывы и отравление химикатами: что поджидает диггеров под землей
- 22 авг
- Не имели права: что грозит организаторам смертельного подземного тура в Москве
- 22 авг
- Одному из организаторов экскурсии по коллекторам Москвы предъявили обвинение
- 22 авг
- Следователи приступили к опознанию тел погибших в Москве диггеров
- 22 авг
- Тела всех погибших диггеров извлекли из Москвы-реки
- 22 авг
- «Понять законность и безопасность»: как не стать жертвой нелегальной подземной экскурсии
- 22 авг
- Тела еще двоих погибших диггеров подняли из Москвы-реки
- 22 авг
- Тело пятого погибшего диггера извлекли из Москвы-реки
- 22 авг
- Задержаны два фигуранта дела о гибели диггеров в Москве
- 22 авг
- Погибших может быть больше: главное о трагедии с диггерами под Москвой
Читайте также
73%
-0.02 102.75
0.18
Нашли ошибку?