«Особенно сложная ситуация»: россиян предупредили о первых заморозках

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 77 0

Вильфанд заявил о первых заморозках в части регионов России

«Особенно сложная ситуация»: россиян предупредили о первых заморозках

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Погода

Ожидается, что температура может опуститься до минус двух градусов.

Первые заморозки прогнозируются в европейской части России. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он уточнил, что температура опустится до минус двух градусов в период с 24 по 26 августа в Челябинской, Свердловской, Тюменской, Архангельской, Костромской областях, Башкортостане и Пермском крае.

Кроме того, ожидаются сильные дожди, град и ветер с порывами до 25 метров в секунду.

«Особенно сложная ситуация будет на Урале», — сказал Вильфанд.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глобальное потепление приводит к увеличению числа ураганов и смерчей в России.

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