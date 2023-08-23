«Особенно сложная ситуация»: россиян предупредили о первых заморозках

Вильфанд заявил о первых заморозках в части регионов России
Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov
Ожидается, что температура может опуститься до минус двух градусов.
Первые заморозки прогнозируются в европейской части России. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Он уточнил, что температура опустится до минус двух градусов в период с 24 по 26 августа в Челябинской, Свердловской, Тюменской, Архангельской, Костромской областях, Башкортостане и Пермском крае.
Кроме того, ожидаются сильные дожди, град и ветер с порывами до 25 метров в секунду.
«Особенно сложная ситуация будет на Урале», — сказал Вильфанд.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что глобальное потепление приводит к увеличению числа ураганов и смерчей в России.
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