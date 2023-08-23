Росавиация подтверждает, что на борту были Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 553 0

Опубликован весь список из десяти человек.

Росавиация подтверждает, что на борту были Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин

Фото: 5-tv.ru

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Росавиация опубликовала список людей, которые летели в самолете, что разбился под Тверью. Среди них есть Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин. По данным ведомства, полет был разрешен в установленном порядке.

Среди пассажиров также присутствует ряд имен: Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Валерий Чекалов, Николай Матусеев. Командир экипажа — Алексей Левшин, второй пилот — Рустам Каримов, бортпроводник — Кристина Распопова.

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