Росавиация подтверждает, что на борту были Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин
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Опубликован весь список из десяти человек.
Фото: 5-tv.ru
Росавиация опубликовала список людей, которые летели в самолете, что разбился под Тверью. Среди них есть Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин. По данным ведомства, полет был разрешен в установленном порядке.
Среди пассажиров также присутствует ряд имен: Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Валерий Чекалов, Николай Матусеев. Командир экипажа — Алексей Левшин, второй пилот — Рустам Каримов, бортпроводник — Кристина Распопова.
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