Трамп: Байден не сможет прекратить конфликт на Украине

|
Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 63 0

Экс-президент США раскритиковал некомпетентность своего преемника.

Трамп: Байден не сможет прекратить конфликт на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Nathan Howard - Pool via CNP

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Украинский кризис

Джо Байден не способен прекратить конфликт на Украине. С таким заявлением выступил бывший президент США Дональд Трамп в интервью ведущему Такеру Карлсону.

«Не думаю, что он сможет это сделать, потому что он некомпетентен», — отметил Трамп.

Бывший лидер страны добавил, что США слишком сильно вовлечены в этот конфликт. Однако вместо того, чтобы искать пути выхода из ситуации, Байден проводит время на пляже. Также Трамп считает, что нынешний президент не дотянет до следующих выборов.

Легендарные показатели: Трамп назвал причину отказа от участия в дебатах

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп добился освобождения под залог в рамках дела о вмешательстве в выборы 2020 года в штате Джорджия. Политику пришлось заплатить 200 тысяч долларов (около 18 823 700 рублей по текущему курсу). Адвокатам экс-президента удалось сойтись на такой сумме на встрече с сотрудниками офиса окружного прокурора округа Фултон. Планировалось, что именно туда политик прибудет для добровольной сдачи под арест.

Тема:
Украинский кризис
23 авг
«Переворот и потеря власти»: экс-аналитик ЦРУ предрек Зеленскому незавидную участь
22 авг
Кандидат в президенты США Рамасвами заявил о необходимости «открыть Россию»
21 авг
Украинские провокаторы попытались штурмом взять храм в Хмельницкой области
21 авг
Украинцы устроили скандал в ирландском отеле с угрозами начать голодную забастовку
18 авг
Каждый сам за себя: украинцев призвали готовиться к отключениям электричества зимой
17 авг
«Конец близок»: оценки США по украинскому конфликту не соответствуют правде
17 авг
Марочко: на купянское направление прибыли наемники из ФРГ для установки мин
16 авг
В Одесской области повреждены портовые склады и зернохранилища
15 авг
В США назвали Путина единственным, кто пытался предотвратить конфликт на Украине
14 авг
«В ближайшие дни»: в Турции готовятся к визиту Путина
+12° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
94.44
0.32 102.25
-0.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:55
Сила «Урагана»: российские артиллеристы уничтожили колонну ВСУ в Запорожской области
8:46
В Бурятии выясняют причины массового заболевания детей в лагере
8:40
Фигуристку Загитову могут лишить водительских прав из-за видео в соцсетях
8:33
При пожаре в Приамурье скончалась семья с маленьким ребенком
8:26
Шанс есть? Турция, Россия и ООН могут обсудить зерновую сделку с одним условием
8:16
Нервы расшатались: Оксана Самойлова угодила в клинику из-за проблем с психикой

Сейчас читают

Тест: что изображено на известных картинах?
Поврежденные украинской ракетой экспонаты из Таганрога доставили в Русский музей
Европа перестает быть премиальным рынком — эксперт
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России