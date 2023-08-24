Трамп: Байден не сможет прекратить конфликт на Украине

Джо Байден не способен прекратить конфликт на Украине. С таким заявлением выступил бывший президент США Дональд Трамп в интервью ведущему Такеру Карлсону.

«Не думаю, что он сможет это сделать, потому что он некомпетентен», — отметил Трамп.

Бывший лидер страны добавил, что США слишком сильно вовлечены в этот конфликт. Однако вместо того, чтобы искать пути выхода из ситуации, Байден проводит время на пляже. Также Трамп считает, что нынешний президент не дотянет до следующих выборов.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп добился освобождения под залог в рамках дела о вмешательстве в выборы 2020 года в штате Джорджия. Политику пришлось заплатить 200 тысяч долларов (около 18 823 700 рублей по текущему курсу). Адвокатам экс-президента удалось сойтись на такой сумме на встрече с сотрудниками офиса окружного прокурора округа Фултон. Планировалось, что именно туда политик прибудет для добровольной сдачи под арест.