В Бурятии выясняют причины массового заболевания детей в лагере

В детском лагере в Бурятии зафиксировано массовое заболевание детей
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
Проверкой занялась региональная прокуратура.
В Бурятии массово заболели воспитанники детского лагеря. Как рассказали в прокуратуре республики, инцидент произошел в оздоровительном центре «Байкальский бор», который находится в Прибайкальском районе.
«Прокуратура республики организовала проверку по факту массового заболевания детей в детском лагере „Байкальский бор“ в Прибайкальском районе», — сообщили в ведомстве.
Специалисты проверят, как администрация лагеря соблюдает требования санитарно-эпидемиологического законодательства, а также законы об образовании и охране здоровья несовершеннолетних.
По данным региональных СМИ, заболевание выявлено как минимум у 20 детей. У заболевших выявлены симптомы острой кишечной инфекции.
Предварительного диагноза и причины массового заболевания пока нет. По данным РИА Новости, отравление у детей не подтвердилось. Вопросом о характере заболевания и причине его возникновения занимается Роспотребнадзор.
Ранее 5-tv.ru писал, что пять детей отравились грибами в Ленинградской области.
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