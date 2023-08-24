В Бурятии выясняют причины массового заболевания детей в лагере

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Рита Миронова
Рита Миронова 14 0

В детском лагере в Бурятии зафиксировано массовое заболевание детей

В Бурятии выясняют причины массового заболевания детей в лагере

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Тема:
Массовые отравления в России

Проверкой занялась региональная прокуратура.

В Бурятии массово заболели воспитанники детского лагеря. Как рассказали в прокуратуре республики, инцидент произошел в оздоровительном центре «Байкальский бор», который находится в Прибайкальском районе.

«Прокуратура республики организовала проверку по факту массового заболевания детей в детском лагере „Байкальский бор“ в Прибайкальском районе», — сообщили в ведомстве.

Специалисты проверят, как администрация лагеря соблюдает требования санитарно-эпидемиологического законодательства, а также законы об образовании и охране здоровья несовершеннолетних.

По данным региональных СМИ, заболевание выявлено как минимум у 20 детей. У заболевших выявлены симптомы острой кишечной инфекции.

Предварительного диагноза и причины массового заболевания пока нет. По данным РИА Новости, отравление у детей не подтвердилось. Вопросом о характере заболевания и причине его возникновения занимается Роспотребнадзор.

Ранее 5-tv.ru писал, что пять детей отравились грибами в Ленинградской области.

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