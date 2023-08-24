Марочко сообщил о поражении штаба ВСУ под Красным Лиманом

Один из штабов Вооруженных сил Украины (ВСУ) при огневом налете был поражен под Красным Лиманом. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, в результате были ликвидированы несколько боевиков.

«По перехваченным данным, было ликвидировано три офицера, пятеро получили ранения различной степени тяжести», — уточнил Марочко.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военнослужащие уничтожили колонну ВСУ в Запорожской области.